Mısır, Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını duyurdu
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Mısır, Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını duyurdu

Mısır Sulama Bakanlığı, Etiyopya'nın Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı görüşmelerinde sonuca varılamadığını açıkladı.

Mısır, Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını duyurdu
09.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:47

Mısır Sulama Bakanlığı, Etiyopya'nın Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı görüşmelerinde sonuca varılamadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Birliğinin himayesinde Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında başlatılan Hedasi Barajı görüşmelerinin yedinci günü tamamlandı.

Açıklamada, müzakere edilen konularda henüz ilerleme kaydedilemediği belirtilerek, "Görüşmelerde, bugüne kadar ele alınan teknik ve hukuki meseleler değerlendirilerek bu iki alanda ortak bir zemin arandı. Teknik ve hukuki konulardaki görüş ayrılığı devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Müzakerelerin 13 Temmuz'a kadar süreceği bilgisine yer verilen açıklamada, son olarak katılımcı ülkelerin görüşmelere ilişkin Güney Afrika'ya rapor sunacağı ifade edildi.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak geçen ay Sudan ara buluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermişti.

Kahire yönetimi, ertesi gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahale talep etmiş, Birleşmiş Milletler de 21 Haziran'da Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

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