Mısır hapishanelerindeki ihlaller için uluslararası araştırma komitesi gönderilmesi çağrısı

Şihab İnsan Hakları Örgütü (SHR), Mısır'daki hapishaneleri ve işlenen ihlalleri incelemek üzere uluslararası bir komite gönderilmesi çağrısında bulundu.

Şihab İnsan Hakları Örgütü (SHR), Mısır'daki hapishaneleri ve işlenen ihlalleri incelemek üzere uluslararası bir komite gönderilmesi çağrısında bulundu.

Merkezi Mısır dışında bulunan SHR tarafından yayımlanan yıllık raporda, ülkede 7 yıldan bu yana zorla kaybedilenlerin sayısının 11 bin 224'e ulaştığı, bunlardan 3 bin 45'inin 2020'de kaydedildiği belirtildi.

Zorla kaybedilenlerin yıllara göre dağılımına yer verilen raporda, 2013 ve 2014'te 560, 2015'te 1720, 2016'da 1300, 2017'de 2 bin 171, 2018'de 905, 2019'da 1523 ve 2020'de 3 bin 45 kişinin zorla kaybedildiği aktarıldı.

Ülkedeki hapishane sayısının 68, gözaltı merkezi sayısının ise 382 olduğuna değinilen raporda, 2013 öncesinde hapishane sayının 43 olduğu ifade edildi.

Hapishanelerde 2013'ten bu yana tıbbi ihmal nedeniyle 774 mahkumun hayatını kaybettiği ölüm vakalarının 72'sinin 2020'de yaşandığı dile getirildi.

Raporda, gözaltı merkezlerinde işkencelere son verilmesi, hasta mahkumların serbest bırakılması, uzun süreli hücre hapisleri verilmemesi, zorla kaybetme mekanlarının açıklanması, işlenen suçlarla ilgili uluslararası soruşturma açılması ve zorla kaybetme ile hapishanelerde işlenen ihlalleri incelemek üzere uluslararası bir soruşturma komitesi gönderilmesi çağrısında bulunuldu.

Mısır makamlarından rapordaki bilgilerle ilgili açıklama yapılmadı.

Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından Mısır yönetimi, muhaliflere yönelik sebepsiz gözaltıların yanı sıra sistematik işkenceler ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerli ve uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu