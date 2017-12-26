Mısır Halkı Hedasi Barajı İnşaatından Endişeli" - Addis

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Etiyopya'da inşa edilen Hedasi Barajı yüzünden Mısır halkının endişeli olduğunu belirterek, barajın Nil Nehri sularında ne tür etkilere sebep olacağına ilgili ülkelerin değil, bilimsel çalışmaların karar vermesi gerektiğini söyledi.



Şukri, Hedasi Barajı'nın etkileri üzerine Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan teknik görüşmelerin geçen ay durmasının ardından Etiyopya'yı ziyaret etti.



Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ve Şukri baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Gebeyehu, görüşmede iki ülke ilişkilerinin tartışıldığını ve ziyaretin ilişkilerde yeni bir adım olduğunu dile getirerek, Hedasi Barajı'nın inşasıyla Etiyopya'nın Mısır halkına zarar vermek gibi bir niyet taşımadığını vurguladı.



"Kimse tek başına karar veremez"



Şukri de son bir yılda üç ülke arasında çok sayıda teknik görüşme yapıldığını ve bunların verimli geçmediğini ifade ederek, ortak ve makul çözümlerin bulunması için görüşmeleri sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.



"Mısır, barajın Etiyopya'nın ekonomik kalkınmasına sağlayacağı önemin farkında." diyen Şukri, ülkesinin barajın etkileri üzerindeki teknik çalışmaları kabul edeceğine söz verdiğini hatırlattı.



Barajın Nil sularını ne ölçüde etkilediğine Sudan, Etiyopya ve Mısır'ın tek başına karar veremeyeceğini ve bu kararın siyasi olmaması gerektiğini ifade eden Şukri, "Bunun için bilimsel çalışmalar gerekli. Bu konunun nasıl üstesinden geleceğimizde bilim belirleyici faktör olmalı." dedi.