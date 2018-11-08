Mısır Güçlerinin Hedef Aldığı Filistinli Balıkçının Cenaze Töreni (1)

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Filistinli balıkçı Mustafa Ebu Avde'nin cenaze töreni

Cenazenin evine getirilmesi ve yakınlarının cenazeye

Filistinli balıkçı Mustafa Ebu Avde'nin akrabaları ve yakınlarının üzüntüsü

Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınarak camiye götürülmesi Hamas lideri İsmail Heniyye, dün akşam Mısır güçleri tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli balıkçının hayatını kaybettiği olayın ayrıntılarına dair bilgi almak amacıyla Mısır İstihbarat Teşkilatıyla iletişime geçtiğini söyledi.

Mısır Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum botlardan dün akşam açılan ateş sonucu hayatını kaybeden balıkçı Mustafa Ebu Avde (32) için Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Ebu Avde'nin naaşı kamptaki "El-Garbi Camisi"nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye katılan Heniyye, burada yaptığı konuşmada, bir Filistinlinin "kardeş" olarak nitelendirdiği Mısır tarafından şehit edilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

"Şaşırtıcı bir durum"

Bunun özellikle de Mısır'ın tüm Filistinli gruplarla, Filistinlilere onurlu bir yaşam sağlanması, akan kanın durması için gösterdiği çabanın ardından olmasının üzücü olduğunu vurgulayan Heniyye, olayla ilgili Mısır İstihbarat Teşkilatındaki üst düzey isimlerle iletişime geçtiğini aktardı.

Hamas lideri, deniz ve avlanma sınırının Mısırlılarla masaya yatırılan konulardan biri olduğuna dikkati çekerek, bu bağlamda yaşanan olayı "şaşırtıcı" bulduklarını ifade etti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güney deniz sınırındaki bir balıkçı teknesine Mısır Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum botlardan ateş açıldığı, olayda 32 yaşındaki Mustafa Ebu Avde isimli bir balıkçının yaşamını yitirdiği bildirilmişti.