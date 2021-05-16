Mısır: Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır: Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor

Mısır: Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, video konferans yöntemiyle katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, İsrail'in saldırılarının bölgede barışı ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarını "vahşice" olarak nitelendiren Şukri, Filistin topraklarındaki gerilimin 13 Nisan'da (ramazan ayının başlangıcı) İsrail polisi ve sağcı dindar Yahudilerce işgal altında olan Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa'nın çevresi ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere yönelik artan saldırılarının ardından başladığını söyledi.

Şukri, "İsrail'in Filistinlileri göçe zorlaması, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere yönelik eşi ve benzeri görülmemiş saldırılarda bulunması milyonlarca Arap ve Müslüman'ı kızdırmıştır. Gazze'ye yapılan saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BMGK'yi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağıran Şukri, Mısır'ın gerilimin başlangıcından bu yana ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerine dönülmesi için çeşitli taraflarla yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

"Filistin'in bağımsızlığının tanınmasından başka çözüm yolu yok"

Mısır Dışişleri Bakanı, "bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için Filistin halkına haklarının verilmesi ve Filistin'in bağımsızlığının sağlanmasından başka bir yol olmadığını" söyledi.

Şukri ayrıca, Ürdün, Fransa ve Almanya ile ateşkesin sağlanması için iş birliği yaptıklarını ve ABD'nin de bu yönde yapıcı adım atmasını beklediklerini ifade ettiği konuşmasında, "Filistin halkına meşru hakları verilmediği sürece Mısır, ateşkesin sağlanması için yapılacak hiçbir girişimi desteklemeyecektir." dedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Gökhan Töre Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır: Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 22:14:36. #1.16#

title