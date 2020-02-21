Mısır, Gazze sınırına duvar inşa ediyor

21.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:06

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze şeridi sınırına, 3 metre yüksekliğinde 13,5 kilometre uzunluğunda beton duvar inşa ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah'ın doğusunda bulunan İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim sınır kapısından başlayarak denize kadar uzanacak duvarın inşasının ilk adımı, birkaç hafta önce atıldı.

Filistinliler tarafından 2008'de yıkılan duvara birkaç metre mesafedeki yeni duvarın iki kilometresinin tamamlandığı aktarıldı.

Duvarın, 3 metre yüksekliğinde 13,5 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili henüz Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ya da Hamas'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'a bağlı güvenlik güçleri, Mısır'ın Sina yarımadasında faaliyet gösteren DEAŞ'e bağlı Ensar Beyt el-Makdis örgütüne karşı sınır bölgesindeki önlemlerini arttırmıştı.

Mısır yönetimi 2013'ten sonra örgütün saklanamaması için sınır bölgesindeki yerleşim yerlerini yıkarak bölgeyi insansızlaştırmaya başlamış ve askeri bölge haline getirmişti.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA