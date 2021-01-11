Mısır, Fransa'nın iş birliğiyle yerel üretim fırkateyni teslim aldığını duyurdu
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Mısır, Fransa'nın iş birliğiyle yerel üretim fırkateyni teslim aldığını duyurdu

11.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:05
Mısır, Fransa'nın iş birliğiyle yerel üretim fırkateyni teslim aldığını duyurdu

Mısır, Fransa ile iş birliği içinde İskenderiye kentinde üretilen fırkateyni teslim aldığını duyurdu.

Mısır, Fransa ile iş birliği içinde İskenderiye kentinde üretilen fırkateyni teslim aldığını duyurdu.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gowind" tipi fırkateynin, İskenderiye Tersanesi Şirketi tarafından teslim edildiği aktarıldı.

Fransa ile Mısır arasında 2016 yılında imzalanan anlaşma, Fransız yapımı "Gowind" tipi 4 fırkateynin alınmasını öngörüyordu. Bunlardan ilki 2017 yılında Mısır'a teslim edilmiş, diğer 3'ünün Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan tersanelerde yapılacağı ifade edilmişti.

Mısır ordusu, 31 Aralık 2020'de de İtalya'dan satın aldığı FREMM tipi 2 deniz fırkateyninden birini teslim aldığını açıklamış, fırkateynin İskenderiye'deki deniz üssüne ulaştığı aktarılmıştı.

Mısır'ın, son 6 yılda ABD, Rusya, Fransa ve İtalya ile anlaşmalar yaparak askeri silahlanma programını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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