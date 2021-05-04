Mısır, Fransa'dan 30 savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı
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Mısır, Fransa'dan 30 savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı

Mısır, Fransa'dan 30 savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Mısır'ın Fransa'dan 30 adet savaş uçağı almasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Mısır'ın Fransa'dan 30 adet savaş uçağı almasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Mısır Savunma Bakanlığı, Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı satın alınması için anlaşma imzalandığını duyurdu. Söz konusu anlaşma kapsamında, Mısır'ın yapacağı ödemenin en az 10 yıl vadeli kredi ile finanse edileceğini belirten Bakanlık, ödenecek tutara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bazı internet sitelerinde, Mısır'ın Fransa'ya 3.75 milyar euro vereceği iddia edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Mısır'ın terörle mücadele kabiliyetini zayıflatmak istemiyorum"

Fransa 2013-2017 yılları arasında Mısır'ın ana silah tedarikçisi olmuş, 2015 yılında iki ülke arasında 24 tane savaş uçağı alımı için anlaşma yapılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada, Mısır'a silah satışının ülkedeki insan haklarının durumuna bağlı olmayacağının altını çizmiş, Mısır'ın terörle mücadele kabiliyetini zayıflatmak istemediğini belirtmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü eleştirmişti

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) Fransa Direktörü Benedicte Jeannerod ise daha önce yaptığı açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi hükümeti, terörle mücadele bahanesiyle ülkede insan haklarını ortadan kaldırıyor ve insan haklarına yönelik ciddi ihlaller yapıyor. Fransa, Mısır hükümeti ile silah sözleşmesi imzalayarak, bu acımasız baskıyı teşvik ediyor" ifadelerini kullanmıştı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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