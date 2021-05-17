Mısır, Filistinli yaralılar için Refah Sınır Kapısı'nı açtı
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Mısır, Filistinli yaralılar için Refah Sınır Kapısı'nı açtı

Mısır, Filistinli yaralılar için Refah Sınır Kapısı'nı açtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Mısır, Kuzey Sina'daki Refah Sınır Kapısı'nı İsrail saldırılarında yaralanan sivilleri taşımak için Filistin halkına kapıları açtı.

Mısır, Kuzey Sina'daki Refah Sınır Kapısı'nı İsrail saldırılarında yaralanan sivilleri taşımak için Filistin halkına kapıları açtı.

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani krizin ardından Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların geçişine müsaade ederek, Filistinlilere kapıları açtı. Sınır kapısından, 263 kişiyi taşıyan 3 otobüsün geçtiği ifade edildi. Kahire yönetimi, İsrail bombardımanında yaralanan ve acil ameliyata alınması gereken kişiler için 16 ambulansı sınır kapısına gönderdi. Yerel medya, Gazze'deki yaralıların Mısır hastanelerinde tedavi edilmesi için alındığını aktardı. Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı doktordan oluşan heyetin, hazır bulunduğu ifade edildi.

CAN KAYBI 192'YE YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarının başından bu yana 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişinin hayatını kaybettiğini, 1235 kişinin ise yaralandığını duyurdu.


- Mısır
Mısır, Filistinli yaralılar için Refah Sınır Kapısı'nı açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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