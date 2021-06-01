Mısır, Filistinli gruplara gelecek hafta Kahire'de toplanmak üzere davet gönderdi
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Mısır, Filistinli gruplara gelecek hafta Kahire'de toplanmak üzere davet gönderdi

Mısır, Filistinli gruplara gelecek hafta Kahire'de toplanmak üzere davet gönderdi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Mısır, bölünmenin sonlandırılması ve ulusal birlik konularında anlaşma hedefiyle Filistinli grupları gelecek hafta Kahire'ye davet etti.

Mısır, bölünmenin sonlandırılması ve ulusal birlik konularında anlaşma hedefiyle Filistinli grupları gelecek hafta Kahire'ye davet etti.

Devlete ait El-Ahram gazetesinin haberine göre, Filistinli grupların başkanlarına Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın himayelerinde gelecek hafta Kahire'de bir araya gelmelerine ilişkin davet gönderildi.

Grupların bir araya geleceği toplantılarda, Filistin'de bölünmeye son verilmesi konusu ve birlik için atılması gereken adımların tartışılacağı, gelecek sürece ilişkin yol haritasının belirleneceği kaydedildi.

Haberde, toplantının tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Kahire'deki Filistin Büyükelçisi Diyab el-Levh, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Sisi'nin "gruplar arasındaki bölünmüşlüğün ivedilikle sonlandırılması gerektiği" şeklindeki talimatının oldukça net olduğunu söyledi.

Bölünmüşlüğün sonlandırılmasına ilişkin konunun yalnızca Fetih ve Hamas'la sınırlı olmadığını, bunun tüm gruplar için geçerli olduğunu dile getiren Filistin Büyükelçisi kamu çıkarlarının tüm şahsi hesapların üstünde olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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