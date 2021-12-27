Mısır, Filistin ve Ürdünlü bakanlar, Kahire'de Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

Ürdün, Filistin ve Mısırlı bakanlar, başkent Kahire'de yaptıkları üçlü toplantıda, Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin eş-Şeyh, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi başkent Kahire'de bir araya geldi.

Toplantıda, Filistin davasına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Filistinli Bakan Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki günlük ihlalleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları hakkında diğer iki bakana bilgi verdi.

Şeyh, "İsrail hükümetinin desteği ve korumasıyla yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen organize terör operasyonlarının tırmanması, Filistin halkını hedef alan resmi bir kararın sonucudur." ifadesini kullandı.

Filistin Dışişleri Bakan Müsteşarı Ahmed ed-Dik de AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda, ABD yönetiminin, Filistinliler ile İsrailliler arasında güven inşa edilmesi ve imzalanan anlaşmalara uyulmasını hedefleyen çabalarının konuşulduğunu aktardı.

Toplantının, üç ülke arasındaki ortak koordinasyon çerçevesinde gerçekleştiğini kaydeden Dik, bakanların ayrıca ateşkes ve Gazze'nin yeniden imarı meselelerini de görüştüğünü belirtti.

Mısır, Filistin ve Ürdün liderleri, 2 Eylül'de başkent Kahire'de gerçekleştirdikleri üçlü zirvede, Filistin-İsrail barış sürecinin yeniden başlatılması, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'nin yeniden imarı konularını ele almıştı.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet