Mısır, Filistin ve Ürdün'ün katılımıyla gerçekleşen üçlü zirve Kahire'de başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır, Filistin ve Ürdün'ün katılımıyla gerçekleşen üçlü zirve Kahire'de başladı

Mısır, Filistin ve Ürdün'ün katılımıyla gerçekleşen üçlü zirve Kahire'de başladı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin katılımı ile gerçekleşen üçlü zirve başladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin katılımı ile gerçekleşen üçlü zirve başladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, üçlü zirve, ortak çıkarları ilgilendiren çeşitli konularda fikir alışverişi ve koordinasyonun sürdürülmesi ve farklı alanlarda Filistin davasına destekle ilgili gelecek adımların masaya yatırılması gündemi ile gerçekleştiriliyor.

WAFA'da 31 Ağustos'ta günü yer alan haberde de, zirvede ABD yönetimine, iki devletli çözüm seçeneğini korumaya yönelik sözlerini tutmaya ve işgali sona erdirecek, bağımsız bir Filistin devleti ve geri dönüş hakkının elde edilmesini sağlayacak bir siyasi süreç başlatma çağrısı yapılacağı belirtilmişti.

Mısır, Filistin ve Ürdün'ün katılımıyla gerçekleşen üçlü zirve Kahire'de başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Akkaya Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Ali Koç Ali Öztürk Fatih Terim Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mısır, Filistin ve Ürdün'ün katılımıyla gerçekleşen üçlü zirve Kahire'de başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:49:05. #1.15#

title