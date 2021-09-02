Mısır, Filistin ve Ürdün liderlerinin katıldığı üçlü zirvede Orta Doğu barış müzakereleri görüşüldü

Mısır, Filistin ve Ürdün liderleri, başkent Kahire'de gerçekleştirdikleri üçlü zirvede, Filistin-İsrail barış sürecinin yeniden başlatılması, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'nin yeniden imarı konularını ele aldı.

Mısır, Filistin ve Ürdün liderleri, başkent Kahire'de gerçekleştirdikleri üçlü zirvede, Filistin-İsrail barış sürecinin yeniden başlatılması, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'nin yeniden imarı konularını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada, liderlerin görüşmesinde, Filistin meselesinde yaşanan gelişmeler, barış sürecinin yeniden başlatılması, İsrail'in mayıs ayındaki son saldırılarının ardından kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin imarı konularının ele alındığı belirtildi.

Sisi görüşmede, Filistin halkının bağımsız devlet kurma hayalinin ancak Filistinli gruplar arasında birlik sağlandığı ve bölünmeye son verildiği zaman gerçekleşeceğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Mısır'ın, kalıcı ateşkese varılması ve Gazze'nin yeniden imarı konusundaki çabalarını takdir etti.

Abbas ve Kral Abdullah, Filistin meselesinin nasıl yeniden uluslararası toplumun öncelikleri arasına konulacağı ve barış sürecine ivme kazandırılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunmak için söz konusu zirvenin iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Kral Abdullah, görüşmede mevcut durumun devam etmesinin ve iki devletli çözüm formülü olmaksızın bölgenin güvenlik ve istikrara kavuşmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Kral Abdullah, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıların durması ve barış sürecini olumsuz etkileyecek herhangi bir gerilimden kaçınmak için tüm taraflarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu