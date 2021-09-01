Mısır, Filistin ve Ürdün, İsrail-Filistin barış sürecini görüşmek üzere Kahire'de yarın üçlü zirve düzenleyecek

Mısır, Ürdün ve Filistin'in İsrail-Filistin barış sürecinin yeniden başlaması kapsamında yarın Kahire'de üçlü bir zirve düzenleyeceği belirtildi.

Mısır, Ürdün ve Filistin'in İsrail-Filistin barış sürecinin yeniden başlaması kapsamında yarın Kahire'de üçlü bir zirve düzenleyeceği belirtildi.

Eş-Şark El-Evsat gazetesinin Ürdünlü bir siyasetçiye dayandırdığı haberine göre, yarın düzenlenmesi planlanan üçlü zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılması bekleniyor.

Üçlü zirvenin gündeminde, bu ay başlaması beklenen ve Abbas'ın konuşma yapması planlanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olağan toplantılarından önce sağlanacak koordinasyon konusu yer alıyor.

Söz konusu üçlü toplantıyı teyit eden Mısırlı bir kaynak da zirveyle, İsrail-Filistin barış müzakerelerine ilişkin ABD ile görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda ortak bir Arap tutumu inşa edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Toplantının ayrıca ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un, yaklaşık 2 hafta önce Kahire, Ramallah ve Tel Aviv'e gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından ABD ile kurulacak temaslara odaklanacağı kaydedildi.

Aynı kaynak, söz konusu zirvenin İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in katılımıyla dörtlü yapılmasının planlandığını ancak daha sonra Washington ile görüşme süreci öncesi ortak bir tutum belirlenmesi açısından üçlü Arap zirvesinde karar kılındığını aktardı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye dün yaptığı açıklamada, ABD yönetimini, iki devletli çözümü koruma vaatlerini yerine getirmeye çağırmak amacıyla Kahire'de yapılması planlanan Filistin-Mısır-Ürdün üçlü zirvesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy