Mısır, Filistin ve Fas Ukrayna'daki Arapların tahliyesinde "kolaylık" istedi

Arap ülkeleri, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Fas'ın Kiev Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas, Filistin ve Mısır büyükelçileri; Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Lviv'deki sınır güvenlik temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle komşu ülkelere geçmek isteyen Arap ülkeleri vatandaşları ile Harkiv, Herson ve Sumi'deki Arap öğrencilerin tahliyesinin kolaylaştırılması konusu ele alındı.

Büyükelçiler, soğuk havada günlerce açık alanlarda bekleyen Arap ülke vatandaşlarının yeme ve içme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etti.

Ukraynalı yetkililer de büyükelçilerin taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verme ve genel olarak Arap ülke vatandaşları ile öğrencilerin en kısa sürede tahliyesi için güvenli koridorlar oluşturma sözü verdi.