Mısır, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 205'e, Fas'ta 135'e, Irak'ta ise 81'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 205'e, Fas'ta 135'e, Irak'ta ise 81'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 205'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 171 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 844'e çıktığı kaydedilirken, iyileşen hasta sayısının ise 646 olduğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 5 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 135'e yükseldiği belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 564 olduğu ifade edilen açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının ise 281'e ulaştığı kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 81'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 48 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1482'e yükseldiğini bildirilen bakanlık açıklamasında, iyileşen hasta sayısının ise 906'ya ulaştığını aktardı.

Kaynak: AA