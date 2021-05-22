Mısır, Etiyopya'yı Hedasi Barajı'nı ikinci kez doldurmaması konusunda uyardı
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Mısır, Etiyopya'yı Hedasi Barajı'nı ikinci kez doldurmaması konusunda uyardı

Mısır, Etiyopya'yı Hedasi Barajı'nı ikinci kez doldurmaması konusunda uyardı
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Mısır, Etiyopya'yayı Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı'nı ikinci kez doldurması işlemine karşı uyararak, bunun İlkeler Beyannamesi Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmek olacağını belirtti.

Mısır, Etiyopya'yayı Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı'nı ikinci kez doldurması işlemine karşı uyararak, bunun İlkeler Beyannamesi Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmek olacağını belirtti.

Devlete yakın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şukri, "Kapsamlı bir anlaşma olmaksızın Hedasi Barajı ikinci kez doldurulursa, bu husus İlkeler Beyannamesi Anlaşması'na göre yükümlülüklerin ihlali olarak değerlendirilecek, Etiyopya'nın uluslararası hukuktan sapma aşamasına girdiği kabul edilecektir." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın su payını savunma konusunda kayıtsız kalmayacağını, bizzat Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati'nin açıklamalarında buna vurgu yapıldığını aktaran Şukri, ülkesinin su açısından zarara uğramayı kabul etmeyeceğini söyledi.

Mısır'ın bazı zararlara katlanabileceğini ancak bazılarının üstesinden gelemeyeceğine işaret eden Şukri, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan telafi edilebilecek zarar, üç ülke (Mısır, Sudan ve Etiyopya) arasında bir anlaşmaya varmaktır. Mısır'ın tahammül göstermeyeceği zarar ise, taraflardan birinin tek taraflı iradesi ile ilerlemektir. Etiyopya'nın tek taraflı iradesinin, ülkelerin arasının açılmasına, Afrika'da güvenlik ve istikrarın sarsılmasına yol açacaktır. Su hakkımızdan vazgeçmeyeceğimiz konusu sabittir."

Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen dün Hedasi Barajının ikinci kez doldurulması uygulamasının, üç ülkenin Ulusal Bilimsel Araştırma Grubu tarafından kararlaştırıldığı şekilde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Mekonnen, Mısır ve Sudan'ın teknik konuları uluslararası bir mesele haline getirmek ve siyasallaştırmak da dahil olmak üzere ülkesine çeşitli yollarla gereksiz bir baskı uygulamaya çalıştığını ifade etmişti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Barajda ilk dolum işlemi tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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