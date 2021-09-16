Mısır, Etiyopya'yı Hedasi Barajı konusunda ciddi müzakereye çağırdı - Haberler
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Mısır, Etiyopya'yı Hedasi Barajı konusunda ciddi müzakereye çağırdı

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Mısır, Etiyopya'yı Hedasi Barajı konusunda ciddi müzakereye çağırdı

Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), 5 aydır duran Hedasi Barajı müzakerelerinin yeniden başlaması çağrısını memnuniyetle karşılayarak, Etiyopya'ya ciddi müzakere çağrısı yaptı.

Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), 5 aydır duran Hedasi Barajı müzakerelerinin yeniden başlaması çağrısını memnuniyetle karşılayarak, Etiyopya'ya ciddi müzakere çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mısır, barajın doldurulması ve işletilmesine ilişkin bağlayıcı bir anlaşma metninin makul bir sürede hızla sonuçlandırılması amacıyla, Güvenlik Konseyinden yapılan, müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğine ilişkin açıklamayı memnuniyetle karşılıyor." ifadesi kullanıldı.

BMGK'den yapılan açıklamanın bağlayıcılığına işaret edilen açıklamada, bunun "Etiyopya'yı, barajın dolumu ve çalıştırılmasıyla ilgili kurallar konusunda bağlayıcı hukuki bir anlaşmaya varılmasını ciddiyetle ele almaya mecbur kıldığı" vurgulandı.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Mısır ve Sudan ile herhangi bir vakitte müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajda ilk ve ikinci dolumu gerçekleştirmişti.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mısır, Etiyopya'yı Hedasi Barajı konusunda ciddi müzakereye çağırdı - Haberler
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