Mısır: Etiyopya'nın, ülkede 100'ü aşkın baraj inşa edeceği yönündeki açıklaması, kötü niyetinin göstergesi

Mısır, Etiyopya'nın ülkede yeni barajlar inşa edeceği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, bunun "kötü niyetli bir yaklaşım" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mısır, Etiyopya'nın ülkede yeni barajlar inşa edeceği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, bunun "kötü niyetli bir yaklaşım" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, "ülkesinin, farklı bölgelerde 100'ü aşkın baraj inşa edeceği" açıklaması Mısır tarafından tepkiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, Ahmed'in açıklamalarını kabul etmediği ve bunun, Etiyopya'nın uluslararası hukuku hiçe sayan talihsiz yaklaşımının bir devamı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu açıklama, Etiyopya'nın kötü niyetini ve komşu ülkelerle suyunu paylaştığı Nil Nehri ile diğer uluslararası nehirlere, egemenliği altındaki iç nehir muamelesi yaptığını bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın, Nil Nehri havzası ülkelerinin suyla ilgili projeler yapma hakkını tanıdığını ancak bunun Mısır ve Sudan başta olmak üzere bu projelerden etkilenecek ülkelerle yapılacak istişare ve koordinasyondan sonra olması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, uluslararası kanunların, uluslararası nehirlerden faydalanma hakkını düzenlediği ve Etiyopya'ya, bu nehirlere kıyısı olan ülkelerin haklarına saygı duyma ve çıkarlarına zarar vermeme zorunluluğu getirdiği aktarıldı.

Etiyopya'dan, Mısır'ın açıklamalarına henüz cevap gelmedi.

Etiyopya haber ajansı ENA'nın haberine göre, Abiy Ahmed bugün, "ülkesinin yeni mali yılda farklı bölgelerde küçük ve orta ölçekli 100'ü aşkın baraj inşa edeceğini" açıklamıştı.

Hedasi Barajıyla ilgili 10 yıldır devam eden krizle ilgili en sert açıklama 30 Mart'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den gelmişti. Sisi, Nil Nehri sularının kırmızı çizgi olduğunu söylemiş ve Mısır'ın su hissesine gelecek bir zarara verilecek cevabın bütün bölgenin istikrarını tehdit edeceği uyarısında bulunmuştu.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Barajda ilk dolum işlemi tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu