Mısır, Etiyopya'nın İsrail'e su sattığına dair "delil olmadığını" açıkladı
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Mısır, Etiyopya'nın İsrail'e su sattığına dair "delil olmadığını" açıkladı

Mısır, Etiyopya'nın İsrail'e su sattığına dair 'delil olmadığını' açıkladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Yıldız - Haberler | Güncel

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Etiyopya'nın İsrail'e su sattığına dair Mısır makamlarında herhangi bir somut delil, bilgi ya da belge olmadığını söyledi.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Etiyopya'nın İsrail'e su sattığına dair Mısır makamlarında herhangi bir somut delil, bilgi ya da belge olmadığını söyledi.

Bakan Abdulati, Etiyopya ile Mısır arasındaki 'su krizi' ile ilgili temaslarda bulunmak için Güney Sudan'a resmi ziyaret öncesinde ulusal bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Abdulati, "Etiyopya ile sorunları diyalog kurarak aşma taraftarıyız, inşa ettikleri barajla ilgili aşılması gereken teknik sorunlar var. Barajın tümüyle doldurulabilmesi mümkün değil, ancak bunu kabul etmiyorlar." dedi.

"Etiyopya'nın İsrail'e su sattığına dair herhangi bir somut delil, bilgi ya da belge yok" diyen Abdulati, İsrail'e su satışının söz konusu olmadığını ifade etti.

Mısır devletinin "su için" savaşma taraftarı olmadığını belirten Abdulati, "Uzlaşma her zaman tüm taraflar için daha az maliyetlidir, tek taraflı uygulamalar kabul edilemez." diye konuştu.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Abdulati'nin, Güney Sudan'ın Başkenti Cuba'ya "iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek, Etiyopya'nın, Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere" cuma gününe kadar sürecek resmi ziyarette bulunacağı belirtilmişti.

Etiyopya, Mısır ve Sudan'la bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ediyor. Mısır ve Sudan yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı 12 Haziran'da, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ikinci barajı doldurma niyetine itiraz eden bir mektubu, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Yıldız

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