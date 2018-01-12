Mısır Eski Genelkurmay Başkanı Annan Cumhurbaşkanı Adayı Oldu

Mısır'ın eski Genelkurmay Başkanı Sami Annan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğu açıklandı.

Mısır'ın eski Genelkurmay Başkanı Sami Annan'ın Nisan 2018'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine üçüncü aday olduğu belirtildi. Annan, 2012 yılında ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından görevinden alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ardından ikinci adayın Avukat Halid Ali ve üçüncü adayın Mısır'ın eski Genelkurmay Başkanı Sami Annan olduğu biliniyor. - KAHİRE