Mısır Elektrik Fiyatlarını Bir Yılda İkinci Defa Artırdı

Elektrik ve Enerji Bakanı Muhammed Şakir, bu ayın 14'ünden itibaren elektrik fiyatlarının altı kategoride yüzde 15 ile yüzde 42 arasında arttırılacağını açıkladı.



Mısır'da bir yılda iki kere elektrik fiyatlarının yükseldiği, bu zammın Uluslararası Para Fonu'nun isteği doğrultusunda Mısır hükumetinin elektrik ve yakıt fiyatına uyguladığı sübvansenin kaldırılması planına göre yapıldığı kaydedildi. - KAHİRE