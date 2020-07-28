Mısır el-Arabiya haber portalının genel yayın yönetmeni serbest bırakıldı Mısırlı Gazeteciler Sendikası, Mısır el-Arabiya haber portalının Genel Yayın Yönetmeni Adil Sabri'nin, 2 yıl ihtiyati tutukluluğun ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Mısırlı Gazeteciler Sendikası, Mısır el-Arabiya haber portalının Genel Yayın Yönetmeni Adil Sabri'nin, 2 yıl ihtiyati tutukluluğun ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Sendika Başkanı Diya Raşvan, yaptığı yazılı açıklamada, Sabri'nin, Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığının kararıyla salıverildiğini belirtti.

Serbest kalmasının ardından Sabri'yi telefonla aradığını aktaran Raşvan, Sabri'nin evinde ve ailesiyle birlikte olduğunu kaydetti.

Raşvan, Gazeteciler Sendikasının, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için ilgili makamlar nezdindeki çalışmalarına ve temaslarına devam ettiğini dile getirdi.

Mısır'da 2014 yılında kurulan haber portalının Genel Yayın Yönetmeni Sabri, "yalan haber yapma" suçlamasıyla 3 Nisan 2018'de Giza'da tutuklanmıştı.

Mısır'da ihtiyati tutukluluk

Mısır'da yönetime 2013 yılında askeri darbeyle el konulmasının ardından çıkarılan düzenlemeye göre, daha önce 6 ila 18 ay arasında değişen ihtiyati tutukluluk süreleri en az 2 yıl şeklinde uygulanmaya başlamıştı.

O dönem geçici cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur ise idam ve müebbet hapis istemiyle yargılananların 2 yıllık azami ihtiyati tutukluluk sınırlamasını kaldırmıştı.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve Mısır'daki insan hakları kuruluşları, ihtiyati tutukluluk sürelerinin uzun olduğunu savunarak, bunun muhalifler ile aktivistlere karşı kullanıldığına dikkati çekiyor.

Kaynak: AA