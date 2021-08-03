Mısır Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına Sisi'nin desteğini iletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına Sisi'nin desteğini iletti

Mısır Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına Sisi'nin desteğini iletti
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Tunus'un başkentine gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı "tarihi kararlara" ülkesinin tam destek verdiğini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Tunus'un başkentine gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı "tarihi kararlara" ülkesinin tam destek verdiğini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, başkent Tunus'u ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Said'in, görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ve güçlenen iş birliği ve koordinasyona bağlılığını vurgulayarak, "Mısır'ın güvenlik ve istikrarının Tunus'un istikrarı için önemini" dile getirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından yayınlanan görüntülerde konuşan Şukri de "(Mısır) Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Tunus halkının iradesini gerçekleştirmek için Tunuslu mevkidaşının aldığı tarihi kararlara yönelik tam desteği, saygısı ve takdirini iletti." dedi.

Şukri, "Tunus Cumhurbaşkanı'nın bilgeliğine ve ülkeye istikrarlı biçimde anayasal düzlemde liderlik yapacağına Mısır'ın güvencinin tam olduğunu" söyledi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere bazı parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu. Said, bu adımıyla Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıklamıştı.

Bu kararların ardından parlamentoya gitmeye çalışan Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini askerler Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe girişimi" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa ve Yunanistan yardım taleplerini geri çekti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa ve Yunanistan yardım taleplerini geri çekti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Haluk Levent Yıldız Tilbe Burcu Biricik Çağatay Akman
Spor Muslera Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına Sisi'nin desteğini iletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 20:32:00. #1.14#

title