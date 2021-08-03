Mısır Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına Sisi'nin desteğini iletti

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Tunus'un başkentine gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı "tarihi kararlara" ülkesinin tam destek verdiğini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Tunus'un başkentine gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı "tarihi kararlara" ülkesinin tam destek verdiğini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, başkent Tunus'u ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Said'in, görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ve güçlenen iş birliği ve koordinasyona bağlılığını vurgulayarak, "Mısır'ın güvenlik ve istikrarının Tunus'un istikrarı için önemini" dile getirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından yayınlanan görüntülerde konuşan Şukri de "(Mısır) Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Tunus halkının iradesini gerçekleştirmek için Tunuslu mevkidaşının aldığı tarihi kararlara yönelik tam desteği, saygısı ve takdirini iletti." dedi.

Şukri, "Tunus Cumhurbaşkanı'nın bilgeliğine ve ülkeye istikrarlı biçimde anayasal düzlemde liderlik yapacağına Mısır'ın güvencinin tam olduğunu" söyledi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere bazı parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu. Said, bu adımıyla Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıklamıştı.

Bu kararların ardından parlamentoya gitmeye çalışan Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini askerler Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe girişimi" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı