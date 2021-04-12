Mısır Dışişleri Bakanı: "Tükiye'nin Mısır'a yönelik son adımlarını takdir ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır Dışişleri Bakanı: "Tükiye'nin Mısır'a yönelik son adımlarını takdir ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Mısır Dışişleri Bakanı: 'Tükiye'nin Mısır'a yönelik son adımlarını takdir ediyoruz'

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Türkiye'nin Mısır'a yönelik son adım ve jestlerinin takdir edildiğini belirterek, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini açıkladı.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Türkiye'nin Mısır'a yönelik son adım ve jestlerinin takdir edildiğini belirterek, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçtiğimiz Cumartesi gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Shoukry yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Mısır'a yönelik son dönemdeki adımları ve jestlerinin takdir edildiğini ve gelecekte ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı.

Mısır'ın iç meselelerine karışılmadığı ve uluslararası hukuka uygun davranıldığı takdirde iki tarafın menfaatine bir diyalog kurmaya hazır olduğunun altını çizen Shoukry, bu diyaloğun siyasi istişareler çerçevesinde olabileceğini söyledi. Şukri ayrıca, Çavuşoğlu ile görüşmesinde Ramazan ayı için tebrik mesajları ve iyi dileklerin karşılık olarak iletildiğini de ifade etti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mario Draghi Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mısır Dışişleri Bakanı: "Tükiye'nin Mısır'a yönelik son adımlarını takdir ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:23:36. #1.15#
title