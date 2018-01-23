Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Suudi Arabistan'da

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmed el-Cubeyr ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yer alan ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Şukri'nin Cubeyr ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkiler ve toplantı gündemindeki konular ele alındı. Haberde, görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yemen'deki meşru hükümete destek veren koalisyon ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, Yemen için 1,5 milyar dolar tutarında "kapsamlı insani yardım çalışmalarının" başlatıldığı duyurulmuştu.