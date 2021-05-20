Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile ateşkesi görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'de Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed ile ateşkesi görüşmek üzere bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'de Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed ile ateşkesi görüşmek üzere bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed ile yaptığı görüşmede, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "gerilimin sonlandırılması ve ateşkesin sağlanması için atılan adımları" değerlendirdiği bildirildi.

Mısır'ın kardeş Filistin halkına verdiği desteği sürdüreceğini yineleyen Şukri'nin, Kahire yönetiminin Filistin topraklarında gerilimin sonlandırılmasına yönelik girişimlere ve yoğun diplomatik çabalara devam edeceğinin altını çizdiği kaydedildi.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed'in ise Şukri'ye, Filistin yönetimi ve halkının Mısır'ın Filistin davasına verdiği destek ve krizin çözümü için attığı adımlar için teşekkür ettiği belirtildi.

Öte yandan Ahmed'in Kahire ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin detaya yer verilmeyen açıklamada, görüşmenin Ahmed'in bu ziyareti kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 kişi hayatını kaybetti, 1710 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık