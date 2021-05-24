Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Filistin'de
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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Filistin'de

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin helikopterle gelişi RAMALLAH - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine Ürdün Kraliyetine ait özel bir helikopterle geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin helikopterle gelişi RAMALLAH - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine Ürdün Kraliyetine ait özel bir helikopterle geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Filistin'de
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Filistin'de
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Filistin'de
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Filistin'de

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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