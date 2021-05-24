Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Filistin'de
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin helikopterle gelişi RAMALLAH - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine Ürdün Kraliyetine ait özel bir helikopterle geldi.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin helikopterle gelişi RAMALLAH - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine Ürdün Kraliyetine ait özel bir helikopterle geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra