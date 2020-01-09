Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Cezayir'de Libya krizini görüşecek

09.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:38

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Libya krizini görüşmek üzere Cezayir'e gitti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şükri'nin Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin mektubunu ileteceği belirtildi.

Şükri'nin Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile de bir araya geleceği, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya krizinin de ele alınacağı kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin Cezayir ziyaretinin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretinden sadece iki gün sonra gerçekleşiyor olması dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu salı günü Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya gelmiş ve görüşmede başta Libya olmak üzere bölgesel konularda iş birliği yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti ile darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA