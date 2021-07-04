Mısır Dışişleri Bakanı'ndan "Türkiye ile ilişkileri normalleştirme" açıklaması Açıklaması
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Mısır Dışişleri Bakanı'ndan "Türkiye ile ilişkileri normalleştirme" açıklaması Açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye ile ilişkileri normalleştirme' açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkileri değerlendiren Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türk tarafıyla temaslarının devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkileri değerlendiren Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türk tarafıyla temaslarının devam ettiğini söyledi.

Mısır'daki Kahire ve en-Nas kanalına konuşan Şukri, "İlişkilerin normale dönmesine yeni bir zemin hazırlayacak adımları değerlendirmek üzere (Türk tarafıyla) temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkiler ve Libya'daki durum arasındaki bağlantıya ilişkin de Şukri, "Konunun birçok yönü bulunduğunu ve Libya'nın, Mısır ve ulusal güvenliği için büyük önem taşıdığını" söylemekle yetindi.

Türkiye'den yayın yapan Mısır muhalefetine ait kanalların Mısır yönetimine karşı eleştirilerin dozunu azaltmasının iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine zemin hazırladığını ifade eden Şukri, şunları kaydetti:

"Normal ilişkilerin ülkelerin içişlerine karışmaması üzerine kurulu olduğunu tekrar vurguluyoruz. Bu uluslararası kabul görmüş bir politikadır, istikrarlı olur ve devam ederse ilişkilerin normalleşmesine, ilişkiler için en uygun çerçeveyi ve nasıl devam edileceğini belirlemek amacıyla farklı seviyelerde temasların sürdürülmesine yol açar."

Mısır'ın daveti üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Türkiye'den bir heyet 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret etmişti.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin Kahire'de yaptığı istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiği ve iki ülkenin, istişarelerin bu turun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Geçtiğimiz aylarda Kahire-Ankara ilişkilerine dair olumlu sinyaller verilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve kıyıları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır'la müzakere edebiliriz, kendi aramızda da ileride bir anlaşma imzalayabiliriz" diyerek bölgede muhtemel bir değişim için kapıyı aralamış oldu.???????

Bunu Mısır Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Heykel, Türkiye hükümetinin Kahire ile ilişkilere yönelik son kararlarını "iyi bir girişim" olarak nitelendirmesi takip etti.

Türkiye- Mısır ilişkileri

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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