Mısır Dışişleri Bakanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile son gelişmeleri değerlendirdi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni ile Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Şukri, Koni ile Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede Şukri, "Mısır'ın Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması, ülkenin kapsamlı bir şekilde kalkınması ve Libya halkının hak ettiği güvenliğe ulaşması için hiçbir çabadan kaçınmayacağını" ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 12 Kasım'da düzenlenen Libya Konferansı'nda alınan kararlardan övgüyle söz eden Şukri, Libya'daki seçimlerin planlandığı gibi 24 Aralık'ta yapılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Şukri'nin paralı askerlerin, yabancı savaşçıların ve yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve konunun seçimlerin önündeki ana engel olduğunu söylediği ifade edildi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Koni'nin ise Mısır'ın Libya'nın istikrarına yönelik desteği ve ikili ilişkilerin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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