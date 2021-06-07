Mısır Dışişleri Bakanı, Japon mevkidaşıyla Filistin'in yeniden imarı meselesini görüştü
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Mısır Dışişleri Bakanı, Japon mevkidaşıyla Filistin'in yeniden imarı meselesini görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı, Japon mevkidaşıyla Filistin'in yeniden imarı meselesini görüştü
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile bölgesel gelişmeler ve İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının yeniden imarı konularını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile bölgesel gelişmeler ve İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının yeniden imarı konularını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri ve Toşimitsu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ortak öneme sahip meseleler, ikili ve bölgesel dosyalar hakkında gelecek süreçte de koordinasyonun devamı için istişarelerin sürdürülmesi noktasında mutabık kalındığı belirtildi.

Tarafların, tüm Filistin topraklarında kalkınma, yeniden imar girişiminin desteklenmesi, siyasi çözüm amaçlı Filistin ve İsrail arasında ciddi müzakerelerin başlatılması için acilen harekete geçilmesi gerektiği noktasında fikir birliğinde olduğu aktarıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri görüşmede ayrıca son yaşanan gelişmelerin, Filistin meselesi iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak adil ve kapsamlı şekilde çözülmediği takdirde ortaya büyük tehlikeler çıkaracağını gösterdiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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