Mısır Dışişleri Bakanı: "Etiyopya isterse Hedasi Barajı müzakerelerini yeniden başlatmaya hazırız"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Etiyopya'nın istemesi halinde Hedasi Barajı müzakerelerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Şukri Umman'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

Şukri, Ummanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Hedasi Barajı meselesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ortak basın toplantısında konuşan Şukri, "Etiyopya isterse Hedasi Barajı müzakerelerini yeniden başlatmaya hazırız." dedi.

Ülkesinin her zaman müzakerelerden yana olduğunu belirten Şukri, "Müzakereleri sonlandıran taraf Mısır olmadı." ifadeleri kullandı.

Şukri ayrıca, ülkesinin her zaman tarafların haklarını gözeten kapsamlı ve meşru bir anlaşma konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Ummanlı Bakan Busaidi de Maskat yönetiminin Hedasi Barajı konusunda tarafların haklarının korunduğu bir anlaşmaya varılmasını temenni ettiğini aktardı.

Busaidi ayrıca, Mısır'ın bu krizdeki tutumunu "doğru ve mantıklı" olarak nitelendirdi.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı ile ilgili olarak yürütülen müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Tamamlanma oranı yüzde 80'e ulaşan baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 oranında besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılmış olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajda ilk ve ikinci dolum işlemini gerçekleştirmişti.