Mısır, diplomatik misyonlarının Trablus ve Bingazi'ye dönmesi için Libya ile anlaşma sağlandığını açıkladı

Mısır, diplomatik misyonlarını en yakın sürede başkent Trablus ve Bingazi'ye göndermek için Libyalı yetkililerle anlaşmaya vardığını duyurdu.

Mısır, diplomatik misyonlarını en yakın sürede başkent Trablus ve Bingazi'ye göndermek için Libyalı yetkililerle anlaşmaya vardığını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Başbakan Mustafa Medbuli'yle son Libya ziyaretinin sonuçlarını ele aldığı toplantının ardından Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Libyalı yetkililerle Mısırlı diplomatların en yakın sürede başkent Trablus ve Bingazi kentine geri dönmesi için anlaşma yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Mısırlı işçilerin Libya'ya dönüşünün kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması ve iki ülke arasındaki geçişlerin kolaylaştırılması" konusunda da mutabık kalındığı ifade edildi.

Başbakan Medbuli dün Bakanlar Kuruluna verdiği brifingde, Mısırlı işçilerin Libya'ya dönüşü için gerekli düzenlemeleri yapacak bir komite kurulduğunu söylemişti. Medbuli ayrıca, ulaştırma, iskan, kamu hizmetleri, karayolu, altyapı, sağlık, iş gücü ve elektrik yatırımları alanları da dahil olmak üzere birçok alanda 11 işbirliği anlaşması imzaladıklarını kaydetmişti.

Medbuli ve 11 bakandan oluşan Mısır heyeti 20 Nisan'da Libya'nın başkenti Trablus'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu