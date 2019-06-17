Mısır Devlet Televizyonu: Muhammed Mursi mahkemede hayatını kaybetti

Mısır Devlet Televizyonu Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi, 2012'de ülkenin tamamen demokratik bir seçimle göreve gelen ilk lideri olmuş ancak ertesi yıl yoğun protesto gösterilerinin ardından darbe yapan ordu tarafından devrilmişti.

Darbenin ardından, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçleriyle çatışmalarda ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı.

Mursi ve üç üst düzey Müslüman Kardeşler lideri, "Mısır'da istikrarı bozmak için yabancı terör örgütleriyle komplo kurmak" suçlamasından Mayıs 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada 16 kişi de idam cezası almıştı.

Savcılar, Müslüman Kardeşler'in 2005'te Hamas'ın, Hizbullah'ın ve İran Devrim Muhafızları'nın askeri eğitim kamplarına bazı "unsurlar" yolladığını ileri sürmüştü.

Müslüman Kardeşler ise iddaları reddetmiş ve "barışçıl bir hareket" olduklarını vurgulamışlardı.