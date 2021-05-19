Mısır'dan yollanan 12 kamyonluk insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştı
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Mısır'dan yollanan 12 kamyonluk insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştı

Mısır'dan yollanan 12 kamyonluk insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Mısır'dan gönderilen insani yardım kafilesinin Refah Sınır Kapısından geçerek abluka altındaki Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

Mısır'dan gönderilen insani yardım kafilesinin Refah Sınır Kapısından geçerek abluka altındaki Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

AA muhabirinin Gazze'deki hükümet yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Mısır hükümetinden destek olarak gönderilen 12 kamyon insani yardım malzemesi kente ulaştı.

İsrail saldırılarına karşı Gazze'ye Mısır halkından yollandığı ifade edilen malzemeler arasında gıda maddeleri ile tıbbi malzemelerin bulunduğu kaydedildi.

Gazze'ye giriş yapan yardım konvoyundaki kamyonlara, "Mısır Arap Cumhuriyetinden kardeş Filistin halkına hediyedir" yazılı pankartların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin fotoğraflarının da asılması dikkat çekti.

Sisi, dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık bir desteğin tahsis edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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