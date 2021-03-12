Mısır'dan Sudan'da geçiş hükümetinin ekonomik ve siyasi reformlarına destek

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin Sudan hükümeti tarafından yapılan siyasi ve ekonomik reformları desteklediğini belirtti.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin Sudan hükümeti tarafından yapılan siyasi ve ekonomik reformları desteklediğini belirtti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, mevkidaşı Mustafa Medbuli ile başbakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mısır Başbakanı Medbuli, ikili görüşmelerde, sulama ve sanayinin yanı sıra elektrik, kara yolu ve demir yolları bağlantı projelerinin ele alındığını, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin iki ülke arasındaki ortak ekonomik iş birliğine desteğini teyit ettiğini bildirdi.

Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı meselesine de değindiklerini aktaran Medbuli, meselenin Sudan ve Mısır'ın nehirdeki hakları korunarak Etiyopya'nın da çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Sudan Başbakanı Hamduk da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Hedasi Barajı dosyası başta olmak üzere ortak önem arz eden meseleleri görüştüklerini söyledi.

Hükümetin son 6 ayda ekonomik reform süreci başlattığını, zor kararlar aldığını belirten Hamduk, ancak bunun önemli ve gerekli bir operasyon olduğunu, bu süreçte Mısır'ın tecrübesinden yararlandıklarını belirtti.

Hamduk, Mısır ile Hedasi Barajı konusunda bölge halklarının talep ve çıkarlarına cevap verecek bir uzlaşıya varılması konusunda fikir birliğine sahip olduklarını dile getirdi.

Hamduk'un Kahire ziyareti, Sisi'nin 6 Mart'ta Sudan'a düzenlediği resmi ziyaretin akabinde gerçekleşti.

8 Mart'ta Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, "Etiyopya, barajın tek taraflı doldurulmasında ısrar ederse Kahire ile başka seçeneklerimiz var." demişti.

Mısır ve Sudan su paylarının azalacağı ve güvenlik endişesi nedeniyle barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili üçlü anlaşmada ısrar ediyor.

Etiyopya, anlaşma olmasa da temmuzda barajı ikinci kez dolduracağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem