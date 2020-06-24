Mısır'dan sonra Sudan da "Hedasi Barajı" meselesini BMGK'ye taşıyor
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Mısır'dan sonra Sudan da "Hedasi Barajı" meselesini BMGK'ye taşıyor

Sudan, bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıma niyetinde olduğunu açıkladı.

24.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:22

Sudan, bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıma niyetinde olduğunu açıkladı.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, Dışişleri Bakanlığındaki konferans salonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin, Mısır ve Etiyopya gibi baraj konusundaki tavrını netleştirmek ve üç tarafın da haklarını gözeten adil ve dengeli çözüm için önerilerini sunmak üzere BMGK'ye başvuracağını belirtti.

BMGK'ye başvuru hakları bulunduğunu ifade eden Abbas, "Hedasi Barajı meselesini çözmenin en etkili yolunun müzakereler olduğunun farkındayız. Devletlerin BMGK ya da Afrika Birliği'ne başvurma hakkını tanıyoruz." diye konuştu.

Etiyopya'dan 3'lü müzakereleri yeniden başlatma daveti aldıklarını dile getiren Abbas, Addis Ababa tarafına, müzakere masasına dönmenin askıdaki sorunları çözmek için siyasi irade gerektirdiği yönündeki tutumlarını ilettiklerini söyledi.

Teknik konularda varılan yüzde 95'lik mutabakat sonrası uzlaşılamayan 3 yasal madde için başbakanların devreye girmesi gerektiğini aktaran Sudanlı Bakan, ülkesinin sunduğu taslak anlaşmanın, barajın doldurulmasından önce üçlü bir anlaşma imzalanması şartıyla 3 ülke arasındaki uzlaşı için bir temel oluşturduğunu kaydetti.

Etiyopya, pazartesi günü, ortak anlaşma olmasa da temmuzda doldurmaya başlayacağı tartışmalı Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü bitirdiğini duyurmuştu.

Gerilim tırmanıyor

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Üç ülke arasında yıllardır süren ve nihai çözüme ulaşılamayan müzakerelerden geçen hafta da sonuç alınamamıştı.

Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından hafta sonu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Mısır'dan sonra Sudan da 'Hedasi Barajı' meselesini BMGK'ye taşıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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