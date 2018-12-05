Mısır'dan "Katar Ablukasında Şartlarımız Geçerli" Açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Katar'a yönelik ablukayı sonlandırmak için yerine getirilmesini istedikleri şartların geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Kuveyt-Mısır ortak komitesi toplantılarına katılan Şükri, Kuveyt'ten ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında Körfez krizine ilişkin soru üzerine, ülkesinin, ablukayı bitirmek için Katar'a şart koşulan maddelere bağlı olduğunu ifade etti.

Katar'ın, ülkelerin iç işlerine karışmaktan, radikal örgütlerden ve onların propagandasını yapmaktan vazgeçmesi halinde konunun yeniden ele alınabileceğini belirten Şükri, şunları kaydetti:

"(Katar) Bu politikalarını değiştirmediği sürece, tutumumuz da değişmeyecektir. Katar'ın politikaları, dört ülkeye ciddi şekilde zarar verdi. Bunlar belgelenmiş ve tolere edilemeyecek zararlardır."

Dışişleri Bakanı Şükri'nin başkanlığındaki Mısır heyetinin katıldığı Kuveyt-Mısır ortak komitesi toplantıları eğitim, güvenlik, kültürel ve iş gücü alanlarında bazı anlaşmalar imzalanmasının ardından bugün sona erdi.

Şükri, Kuveyt ziyareti kapsamında Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de bir araya geldi. Mısırlı Bakan, Kuveyt Emiri'ne Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin mesajını iletti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.