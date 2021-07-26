Mısır'dan kaçak yollarla çıkarılan tarihi heykel Hollanda'da bulundu

Mısır, tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzere Hollanda'ya kaçırılan tarihi bir heykelin ele geçirildiğini duyurdu.

Mısır, tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzere Hollanda'ya kaçırılan tarihi bir heykelin ele geçirildiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlığı, Mısır'ın Lahey Büyükelçiliği ve Hollandalı makamların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülkeden kaçak yollarla çıkarılan bir heykelin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, tarihi eserin Hollanda'nın Maastricht kentinde açılan güzel sanatlar sergisinde satışa sunulduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçildiği aktarıldı.

Eserin Hollandalı yetkililer tarafından bugün Mısır Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlığından bir heyete teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, kireç taşından yapıldığı ifade edilen heykelin, Rahip "Ni-Kauptah"a ait olduğu ve yapımının M.Ö. 2500-2000 yıllarına dayandığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat