Mısır'dan kaçak yollarla çıkarılan tarihi heykel Hollanda'da bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır'dan kaçak yollarla çıkarılan tarihi heykel Hollanda'da bulundu

Mısır'dan kaçak yollarla çıkarılan tarihi heykel Hollanda'da bulundu
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır, tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzere Hollanda'ya kaçırılan tarihi bir heykelin ele geçirildiğini duyurdu.

Mısır, tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzere Hollanda'ya kaçırılan tarihi bir heykelin ele geçirildiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlığı, Mısır'ın Lahey Büyükelçiliği ve Hollandalı makamların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülkeden kaçak yollarla çıkarılan bir heykelin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, tarihi eserin Hollanda'nın Maastricht kentinde açılan güzel sanatlar sergisinde satışa sunulduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçildiği aktarıldı.

Eserin Hollandalı yetkililer tarafından bugün Mısır Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlığından bir heyete teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, kireç taşından yapıldığı ifade edilen heykelin, Rahip "Ni-Kauptah"a ait olduğu ve yapımının M.Ö. 2500-2000 yıllarına dayandığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiğini açıkladı
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiğini açıkladı
Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: 'Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz'
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Sarıgül Abdurrahman Bulut
Magazin Gülşen Demet Akalın Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Muslera Burak Elmas Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır'dan kaçak yollarla çıkarılan tarihi heykel Hollanda'da bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 17:39:40. #1.16#

title