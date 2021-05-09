Mısır'dan İsrail'e "Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgürce yapılmasına izin ver" çağrısı
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Mısır'dan İsrail'e "Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgürce yapılmasına izin ver" çağrısı

Mısır'dan İsrail'e 'Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgürce yapılmasına izin ver' çağrısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgür ve güvenli şekilde yapılmasına izin vermesi ve cemaatin korunması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgür ve güvenli şekilde yapılmasına izin vermesi ve cemaatin korunması gerektiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Nezih en-Neccari, İsrail'in Kahire Büyükelçisi Amira Oron ile görüştü.

Görüşmede Oron'a, Mısır'ın, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını kınayan ve bunlara karşı çıkan tutumu iletildi.

İsrailli Büyükelçiye, Tel Aviv yönetiminin, Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgür ve güvenli şekilde yapılmasına izin vermesi ve cemaati koruması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca İslam dininin kutsal mekanlarına saygı duyulması gerektiği ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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