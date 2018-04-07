Mısır'dan İsrail'e Kınama

Mısır yönetimi, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Filistin topraklarında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere karşı "aşırı güç" kullanmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin, işgal altındaki Filistin topraklarında iki haftadır gösteri düzenleyen masum sivillere yönelik aşırı güç kullanımına devam etmesini kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Mısır'ın, yasal haklarını talep eden göstericilerin öldürülmesine karşı olduğunun vurgulandığı açıklamada, uluslararası topluma, Filistin halkının, "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma" hakkı başta olmak üzere diğer haklarını geri alması için ciddi bir şekilde çalışma çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Mısır Parlamentosu Arap İşleri Komisyonu da açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Filistin'deki saldırıların durması ve İsrail'e gerekli yaptırımların uygulanması için harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, "İşgal altındaki halkların meşru direnişi, uluslararası sözleşmelerce garanti altına alınmış bir hak olmasına rağmen, Filistinlilerin barışçıl direnişine gerçek mermi ve top ateşiyle karşılık verilmektedir." denildi.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 31 Filistinli İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.



"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.



"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.