Mısır'dan İran Devrim Muhafızları'na Düzenlenen İntihar Saldırısına Kınama

Mısır, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde askeri otobüsü hedef alan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, terör olgusuyla mücadelede uluslararası ortak çabaların önemine vurgu yapıldı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.



İran'daki "Sünni Beluc halkın haklarını koruduğu" iddiasıyla 2003'ten bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedefe saldırı düzenleyen "Cundullah" adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanıp idam edilmişti. Bunun ardından Cundullah örgütü 2012'de ismini "Ceyşu'l Adl" olarak değiştirmişti.

Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan bölgesinde zaman zaman İranlı güvenlik güçleriyle çatışan örgüt, geçen yıl 12 sınır muhafızını kaçırmıştı. Örgütün, yabancı istihbarat servislerince desteklendiğini savunan İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlayamamakla suçluyor.

Kaynak: AA