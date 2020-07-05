Mısır'dan Hedasi Barajı görüşmelerinde "herkesi memnun edecek teklif sunduk" açıklaması
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Mısır'dan Hedasi Barajı görüşmelerinde "herkesi memnun edecek teklif sunduk" açıklaması

Mısır, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesiyle ilgili müzakereler kapsamında "Etiyopya'nın elektrik üretim hedefini gerçekleştirecek", "Mısır ve Sudan'ın çıkarlarının büyük zarar görmesini engelleyecek" bir teklif sunduğunu belirtti.

Mısır'dan Hedasi Barajı görüşmelerinde
05.07.2020 23:49 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:49

Mısır, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesiyle ilgili müzakereler kapsamında "Etiyopya'nın elektrik üretim hedefini gerçekleştirecek", "Mısır ve Sudan'ın çıkarlarının büyük zarar görmesini engelleyecek" bir teklif sunduğunu belirtti.

Mısır Sulama Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sulama Bakanı Muhammed Abdulati başkanlığındaki müzakere heyetinin, barajın doldurulması ve işletilmesi ile ilgili durumu gözden geçirmek için gözlemciler ve uzmanlarla toplantı yaptığı ifade edildi.

Toplantıda barajın doldurulmasının teknik ve yasal yönleri ile Mısır'ın su durumunun konuşulduğu aktarılan açıklamada, uluslararası kriterlere uygun teklifler sunulduğu belirtildi.

Mısır'ın teklifinin "Etiyopya'nın elektrik üretim hedefini gerçekleştirecek", "Mısır ve Sudan'ın çıkarlarının büyük zarar görmesini engelleyecek" bir teklif olduğu kaydedilen açıklamada, teklifin içerine ilişkin bilgi verilmedi.

Sudan Su Kaynakları Bakanlığından dün yapılan açıklamada, müzakerelerin ikinci gününde Etiyopya, Mısır ve Sudan'ın yasal ve teknik açıdan tartışmalı konulardaki görüşlerini sunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

İhtilafların sınırlı olduğu ve bu konularda anlaşmaya varmanın mümkün olduğu belirtilen açıklamada, "Anlaşma yapılması, daha fazla çaba ve siyasi irade gerektiriyor." ifadelerine yer verilmişti.

Taraflar arasında defalarca başarısızlıkla neticelenen müzakereler, son olarak Afrika Birliği dönem başkanı Güney Afrika'nın girişimiyle cuma günü yeniden başlamıştı.

Toplantılara ABD, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Güney Afrika'dan da gözlemciler katılıyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavil Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak geçen ay Sudan ara buluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermiş, Kahire yönetimi, ertesi gün Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mavi Nil Nehri üzerine inşa ettikleri Hedasi Barajı'nda Sudan ve Mısır'la ortak anlaşma imzalanmasa dahi su tutmaya başlanacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise aynı gün, Etiyopya, Mısır ve Sudan'ın baraj krizini diyalog ve müzakereler ile Afrika Birliği'nin yardımıyla çözmesi çağrısı yapmıştı.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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