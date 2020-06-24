Mısır'dan Hedasi Barajı anlaşmazlığında müzakerelere bağlılık açıklaması Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda ülkesinin diplomasi ve müzakerelere bağlı olduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda ülkesinin diplomasi ve müzakerelere bağlı olduğunu belirtti. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Savunma Bakanı Muhammed Zeki, İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil'le yaptığı toplantı sonrasındaki ifadelerine yer verildi. Etiyopya'da inşa edilen Hedasi Barajı'na ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıda Sisi, "Mısır'ın su haklarını farklı alanlarda savunmaya devam edilmesi" talimatı verdi. Sisi, "Hedasi Barajı krizinde Sudan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye devletlerle diplomatik müzakerelere bağlı kalarak çözüm aranacağını" ifade etti. Hedasi Barajı anlaşmazlığı Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Üç ülke arasında yıllardır süren ve nihai çözüme ulaşılamayan müzakerelerden geçen hafta da sonuç alınamamıştı. Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından hafta sonu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti. Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor. Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı. Kaynak: AA