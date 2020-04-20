MISIR'DAN GETİRİLEN 164 TÜRK VATANDAŞI KARANTİNA YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ
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Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel

MISIR'DAN GETİRİLEN 164 TÜRK VATANDAŞI KARANTİNA YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

MISIR'DAN GETİRİLEN 164 TÜRK VATANDAŞI KARANTİNA YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ Şahin BOZKURT İSTANBUL DHAKoronavirüs nedeniyle Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a getirildi.

20.04.2020 22:31 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:31
MISIR'DAN GETİRİLEN 164 TÜRK VATANDAŞI KARANTİNA YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

MISIR'DAN GETİRİLEN 164 TÜRK VATANDAŞI KARANTİNA YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ   

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Koronavirüs nedeniyle Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a getirildi. Vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında kalacakları öğrenci yurduna yerleştirildi. 

Koronavirüs sebebiyle yurt dışı uçuşlarının durdurulmasının ardından Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul' a getirildi. Uçak saat 19.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurduna yerleştirildi.


Kaynak: DHA

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