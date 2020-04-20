MISIR'DAN GETİRİLEN 164 TÜRK VATANDAŞI KARANTİNA YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ
Şahin BOZKURT İSTANBUL DHAKoronavirüs nedeniyle Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a getirildi.
20.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:46
Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Koronavirüs nedeniyle Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a getirildi. Vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında kalacakları öğrenci yurduna yerleştirildi.
Koronavirüs sebebiyle yurt dışı uçuşlarının durdurulmasının ardından Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul' a getirildi. Uçak saat 19.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurduna yerleştirildi.
Kaynak: DHA