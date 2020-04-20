Mısır'dan getirilen 164 Türk vatandaşı karantina yurduna yerleştirildi
KORONAVİRÜS nedeniyle Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a getirildi.
20.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:42
KORONAVİRÜS nedeniyle Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a getirildi. Vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında kalacakları öğrenci yurduna yerleştirildi.
- İstanbul
Koronavirüs sebebiyle yurt dışı uçuşlarının durdurulmasının ardından Mısır'da kalan 164 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul' a getirildi. Uçak saat 19.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurduna yerleştirildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA