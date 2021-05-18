Mısır'dan Gazze'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
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Mısır'dan Gazze'ye tıbbi yardım malzemesi desteği

Mısır'dan Gazze'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Mısır, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amaçlı tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Mısır, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amaçlı tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Mısır Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, Gazze Şeridi'ne 65 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği, ayrıca Mısır genelinde Filistinli yaralılar için 11 hastanenin tahsis edildiği aktarıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları doğrultusunda yapıldığı belirtilen tıbbi malzeme desteğinin her türlü ilacı kapsadığı bildirilen açıklamada, Kuzey Sina vilayetinde Gazze'den gelmesi beklenen yaralılar için 3 hastanenin tahsis edildiği ve bu hastanelere 3 ay yetecek kadar ilaç takviyesinin yanı sıra 37 sağlık görevlisinin gönderildiği kaydedildi.

Mısır'ın İsmailiye kentinde 2, başkent Kahire'de ise 6 hastanenin gerektiği takdirde yaralı kabul etmeye hazır olduğunun aktarıldığı açıklamada, 165 ambulansın yaralılar için tahsis edildiği, bunlardan 50'sinin Refah Sınır Kapısı'nda bekletildiği belirtildi.

Mısır'ın dün Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderildiği duyurulmuş, ancak yardım malzemelerinin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmemişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'i çocuk olmak üzere 212'ye yükseldi.
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