Mısır'dan ABD saldırısının ardından karmaşadan kaçınma çağrı
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Mısır'dan ABD saldırısının ardından karmaşadan kaçınma çağrı

Mısır, ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından durumu kontrol altına alma ve karmaşadan kaçınma çağrısında bulundu.

03.01.2020 20:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:14
Mısır'dan ABD saldırısının ardından karmaşadan kaçınma çağrı

Mısır, ABD'nin 'yi öldürmesinin ardından durumu kontrol altına alma ve karmaşadan kaçınma çağrısında bulundu.


Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından, Irak'ta tırmanan gerginliği endişeyle takip ettiklerini duyurarak, bu durumdan kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı. Bakanlık, endişesini "Dışişleri Bakanlığı yaşanan olayın, Irak'taki gerginliği arttırmasından endişe duyuyor" sözleriyle ifade ederek, durumun kontrol altına alınması ve karmaşadan uzak durulmasına yönelik çağrıda bulundu. - KAHİRE

Kaynak: İHA
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